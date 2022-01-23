Berlusconi'nin 20 Ocak'tan beri hastanede olduğu ortaya çıktı

İtalya’da 4 dönem başbakanlık yapan 85 yaşındaki Silvio Berlusconi’nin 20 Ocak’tan bu yana Milano’da bulunan San Raffaele Hastanesi’nde olduğu ortaya çıktı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Berlusconi’nin rutin tıbbi kontroller nedeniyle hastanede olduğu ifade edildi. Berlusconi, 2016 yılında kalp ameliyatı geçirmiş ve prostat kanserini yenmiş, 2020’de ise Covid-19’a yakalanmıştı, geçen sene ise yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını duyurmuştu

İtalya’da binden fazla parlamento üyesi ve bölge temsilcisi, yarın yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için oy kullanacak. Söz konusu oylamadan önce yeterli desteği toplayamayan Berlusconi, dün yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı.

Berlusconi, "Ulusal sorumluluğa giden yolda bir adım daha atmaya karar verdim ve bunu önerenlerin cumhurbaşkanlığı için adımı belirtmekten vazgeçmelerini istedim" ifadelerini kullanmış, “Parlamentoda uzlaşı sağlayabilecek bir isim üzerinde anlaşmak için merkez sağın liderleriyle birlikte çalışacağız" demişti.