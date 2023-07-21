Berlin'deki arama sona erdi: Aslan değil domuzmuş

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneyinde dünden bu yana başı boş gezdiği iddia edilen dişi aslan için yapılan aramalar durduruldu.

Kleinmachnow Belediye Başkanı Michael Grubert bölgede dişi aslan ya da başka bir yırtıcı hayvanın varlığına dair ciddi bir belirti bulunmadığını açıkladı.

Grubert, geniş çaplı aramayı tetikleyen görüntü üzerinde yapılan yeni bir analizin bunun büyük olasılıkla bir yaban domuzu olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yaklaşık 30 saat süren dişi aslanı arama çalışmaları, Alman Polis Sendikası tarafından eleştirildi.