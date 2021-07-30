Berlin'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Almanya'nın Berlin kentinin kuzeyindeki Wedding bölgesinde bir bar yakınında şiddetli bir çatışmada birkaç el ateş edildi ve dört kişi yaralandı.

Silahlı iki kişi, bir SUV'la üçüncü bir şüpheliyle olay yerinden kaçmadan önce 22, 34 ve 40 yaşlarındaki üç kişiyi vurdu.

Yaşları 20 ile 30 arasında olan saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden alınan ilk polis raporu, çatışma sırasında bir kadının da yaralandığı bilgisini içeriyor. Berliner Zeitung gazetesi daha sonra yerel acil servislere atıfta bulunarak, yaralıların hepsinin şu anda bir hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.