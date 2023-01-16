Berlin'de Rosa Luxemburg Konferansı'nın ardından geleneksel LLL yürüyüşü yapıldı

Almanya Komünist Partisi (KPD) kurucuları Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg 104 yıl önce 15 Ocak tarihinde sosyal demokrat politikacılar Gustav Noske ve Philipp Scheidemann tarafından verilen emir ile paramiliter güç Freikorps tarafından Berlin’de katledildi. Her sene katledilişlerini takip eden hafta sonunda Rosa-Luxemburg Konferansı ve Luxemburg-Liebknecht-Lenin Yürüyüşü ile Almanya ve Avrupa’nın dört bir yanından gelen sosyalist-komünist hareketin temsilcileri Berlin’de yoldaşlarını anmaya devam ediyor.

“Üçüncü Dünya Savaşı’nı Durdurun!” çağrısı ile bu sene 28. kez düzenlenen Uluslararası Rosa-Luxemburg-Konferansı pandemiden kaynaklanan 2 yıllık online buluşmaların ardından Berlin’de yeniden katılımcılara kapılarını açtı.

Yaklaşık üç bin kişinin katıldığı ve Junge Welt gazetesinin organizatörü olduğu konferansta Ukrayna’daki savaş, sebepleri ve politikalara etkilerinin ön plana alındığı gözlemlendi. Çin’den internet bağlantısı ile katılım sağlayan ekonomist Wen Tiejun “Çin’in gelişim modeli. Batı neyden korkuyor?” başlığında bir sunum gerçekleştirdi. Belçikalı tarihçi Anne Morelli “NATO’nun Savaş Propagandası” oturumunda tarihsel örneklerle bir savaşın kurgulanmasındaki önemli şartlara dikkat çekti. İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’e karşı yürütülen karalama kampanyasını ele alan ve premiyerini aynı tarihte Babylon Berlin’de yapacak olan “Oh, Jeremy Corbyn: Büyük Yalan” belgeselinin tanıtımı ve prodüksiyon ekibi ile söyleşi gerçekleştirildi. Eski diplomat ve yazar Nikolai Platoschkin Rusya’daki sosyal duruma dair gözlemlerini aktardı. Ekonomist Jack Rasmus, oyuncu Rolf Becker, eski Mali Dış İşleri Bakanı Aminata Traore barış ve olası savaş senaryolarına dair sunumlar gerçekleştirdi. Kübalı gazeteci Rosa Miriam Elizalde “Savaş ve Kolonicilik 2.0” konusunda yüz değiştiren kolonicilik faaliyetlerine Küba’dan bir perspektifle katkıda bulundu. Konferansın son oturumunda farklı sendikaların temsilcileri, Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ve Unsere Zeit gazetesinin redaktörü Melina Deymann “Savaşta mücadele. Savaş ve sosyal sorular” başlığında podyum tartışmasında sorunlara cevaplar aradı. Son olarak katılımcıların kendi dillerinde Enternasyonal Marşı’nı seslendirmesi ile konferans tamamlandı. Ayrıca Avrupa ve Almanya’dan sol ve sosyalist örgütler kendilerine ayrılan bilgilendirme standlarında katılımcılarla bir araya geldi. Türkiye Komünist Partisi Almanya örgütü de kendi standında Almanca broşürleri ve yeni çıkan Almanya Bülteni ile yer aldı. TKP Almanya örgütlerinin internet sayfası olan www.tkp-deutschland.com üzerinden de erişimi mümkün olan “Alman topraklarındaki ilk sosyalist devlete bakış - DDR” ve “100 soruda TKP”nin Almanca çevirileri oldukça ilgi çekti.

Pazar günü düzenlenen geleneksel LLL (Luxemburg-Liebknecht-Lenin) yürüyüşü ise Frankfurter Tor’dan başlayıp, Sosyalistler Mezarlığı’nda sona erdi. Dört binden fazla göstericinin bulunduğu yürüyüşte, barış, uluslararası dayanışma ve savaş karşıtlığı vurgulandı. Farklı ülkelerden birçok parti ve örgüt kendi kortejleriyle eylemde yer aldı. TKP Almanya Örgütü de DKP (Alman Komünist Partisi) ve KKE (Yunanistan Komünist Partisi) ile birlikte olusturduğu komünist blok içerisinde katılım gösterdi. “Barbarlığa karşı Sosyalizm, Sosyalizm için Devrim, Devrim için Parti” pankartı ile yürüyüşü tamamlayan TKP´liler, Sosyalistler Mezarlığı’na parti adına çelenk bıraktı.