28'inci Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı Berlin'de: 'Üçüncü Dünya Savaşı'nı Durdurmak'

Sosyalist günlük gazete Junge Welt'in 1996'dan beri örgütlediği Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı'nın 28'incisi 14 Ocak Cumartesi günü Berlin'de düzenleniyor. ''Üçüncü Dünya Savaşı'nı Durdurmak'' başlığı ile örgütlenen konferansa faklı ülkelerden çok sayıda aydın, sanatçı ve siyasetçi katılarak görüşlerini ifade edecekler.

Bu yılkı konferans teması Üçüncü Dünya Savaşı'nı Durdurmak olarak belirlenen konferansta 7 sunum, 2 panel, bir film gösterimi, bir müzik konseri ve bir sergi açılacak. Emek örgütlerinin deneyim alış verişinde bulunmasının odaklandığı konferansa 40'a yakın örgüt, parti ve dergi çevresi katılım sağlıyor. Yaklaşı üç bin insanın katılmasının beklendiği konferans, Mercure Moa Berlin Oteli'nde hayata geçirilecek.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Almanya Örgütü'nün de stant açacağı konferanstan bir gün sonra 15 Ocak Pazar günü Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht adına binlerce insanın katıldığı geleneksel yürüyüş ve miting yapılacak.

Sunum, panel ve kültür programları şöyle:

A) SUNUMLAR: Üçüncü Dünya Savaşı'nı Durdurmak

Anne Morelli'nin ''NATO'nun Savaş Propagandası'' (Tarihçi, Belçika)

Wen Tiejun'ın Çin Gelişim Modeli. Batı Neden Korkuyor? (İktisatçı, Çin)

Batı'nın Yoksul Ülkelere Kraşı Savaş Politikasının Devamı (Mali Eski Bakanı, Aminato D. Traore)

Rusya'da Sosyal Durum (Emekli Diplomat, Nokolay Platoşkin)

Küreselleşme Sonu ve Savaşa Zorlamak (İktisatçı, ABD)

Barışın Önkoşulu Olarak Sosyalizm: Küba Örneği (Rosa Miriam Elizalde, Küba Gazeteciler Derneği Birinci Başkan Yardımcısı)

Selamlama (Aleida Guevara (Küba)

Selamlama (Mumia Abu Camal, ABD'de siyasi tutsak)

B) PANELLER: Kriz İçinde Mücadele / Savaş Ve Sosyal Sorun

Christin Bernholdt (Yerel inisiyatifçi, Hamburg)

Thilo Nicklas (Sendikacı, Köln)

Sevim Dağdelen (Die Linke Milletvekili)

Melina Deymann (DKP'nin yayın organı Unsere Zeit'ın editörü)

C) GENÇLİK PANELİ: Enflasyon Gençleri Vuruyor / Yanıt Olarak Mücadele

D) KÜLTÜR PROGRAMI