Berlin'de paket dağıtım şirketi işçilerinden eylem

Almanya Berlin’deki paket dağıtım şirketlerinden biri olan Gorillas’ta aylardır süren grev ve mücadele dün akşam saatlerinde düzenlenen protesto ve yürüyüşle devam etti.

Düşük saatlik ücretler, maaşların zamanında yatırılmaması, sebepsiz yere işten çıkarmalar gibi kötü çalışma şartları nedeniyle işçiler greve çıkmıştı. Yurtdışı kökenli çalışanların yoğun olduğu şirkette mağduriyetlerin artması ve grevin büyümesi sonucunda şirket greve katılan işçileri işten çıkarttı. Akabinde başlayan hukuki süreçse devam ediyor.

Mayıs 2020’de Berlin’de kurulan Start-Up, günlük ihtiyaç malzemelerini süper market fiyatıyla benzer düzeyde tutarak 10 dakikada kapıya teslim mottosuyla yola çıkmıştı. Aradan geçen bir senenin ardından 2021 yılında firma yatırımcılarından 245 milyon avro topladı ve şirketin bugünkü değeri yaklaşık 2,5 milyar avro değerlerine ulaştı.

Kurucusu Türkiye kökenli

Kurucusunun Türkiye kökenli Kağan Sümer’in olduğu şirket “Platform ekonomisi” ile büyüyerek işçileri serbest meslek statüsünde çalıştırıyor ve birçok kanuni külfetten kendini kurtarıyor. Devam eden hukuki süreçte Gorillas, İşçi Temsilciliği kurulması girişimlerini engellemek adına şirketin organizasyonunu değiştirerek süreci uzatmaya çalışıyor.

Berlin Kreuzberg’de Gorillas deposu önünde başlayan protestolarda işten çıkarılan işçilerin söz aldığı kürsüde de paket dağıtım elemanlarının yaşadıkları zorluklar dile getirildi. Alman Komünist Partisi, Migrantifa Berlin, Sol Parti Neukölln Örgütü, Deutsche Wohnen Enteignen gibi örgütlerin çağrıcısı olduğu eylemde bine yakın kişi bir araya geldi. Konuşmaların İngilizce gerçekleştirildiği eylemde farklı dillerden sloganlarla ve pankartlarla uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.