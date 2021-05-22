Frankfurt Havalimanı'nda işçi kıyımı sürüyor

Almanya’nın en büyük havalimanlarından olan Frankfurt Havalimanı, aylardır işlerini geri isteyen WISAG işçilerinin mücadelesine tanık oluyor. Eylemlerini kimi zaman havaalanı içinde kimi zaman Hessen Parlamentosu veya WISAG genel merkezi önünde düzenleyen işçiler, yeniden Hessen Parlamentosu önündelerdi.

Daha önceki eylemlerinde mesai arkadaşlarına çağrı amacıyla açtıkları “Bugün biz, yarın siz” pankartlarının gerçeklik kazanması ve havalimanında temizlik servisi sağlayan Airport Service Gesellschaft mbH (ASG) şirketinin 92 işçiyi işten çıkarması üzerine düzenlenen eylemde buluşan WISAG ve ASG işçileri birlikte mücadele ederek, haklarını almakta kararlı.

Düzenlenen eylemde konuşma yapan bir işçi “Biz, işçiler, ne krizlerinizin ne de pandeminin sorumluları değiliz. Bedelini de biz ödemeyeceğiz!” diye konuştu. Havalimanı otobüs sürücülerini de hatırlatan konuşmacı, sürücülerin 6 aydır maaş alamadıkları halde resmi dairelerden de geri çevirildiklerine dikkat çekti.

WISAG işçileri dayanışma komitesi üyesi Metin Yıldız ise yaptığı konuşmada, 90’lı yıllardan beri işçi sınıfının kazanılmış haklarına yapılan saldırılara dikkat çekerek, “Sizler, bütün haklarını kaybetmiş, ucuz iş gücü olmayı kabullenen, korkutulmuş bir biat toplumu hedefliyorsunuz. Parlamentonun asli görevi halkın refah seviyesini yükseltmek olmalıdır. Bizler, farklı firmalardan işçiler, işten çıkarmalara karşı emek ve alınteri mücadelesi için birlikte mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı.

WISAG işçilerinin işten çıkarılması, bağlı oldukları Verdi Sendikasının işyeri temsilciliğinin onayı sayesinde mümkün olmuştu.

Verdi ile birlikte Alman Sendikalar Birliği’ne (DGB) üye olan IG Bau Sendikası da, üyesi olan ASG işçilerinin işten çıkarılmalarına sessiz kaldı ve işçileri yalnız bıraktı. Sendikayı harekete geçmeye ve üyelerine sahip çıkmaya çağıran ASG işçileri her koşulda, işlerini geri alana kadar eylemliliklerini sürdürmekte kararlı olduklarını duyurdular.