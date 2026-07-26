Berlin’de Onur Yürüyüşü saldırısının şüphelisi polis tarafından vurularak öldürüldü

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam saatlerinde LGBT Onur Yürüyüşü etkinliğinde kalabalığın arasına minibüsle dalarak bir kişinin ölümüne, 29 kişinin yaralanmasına yol açan saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Berlin polisinin X hesabından yapılan açıklamada saldırganın bugün yerel saatle 18.00 civarında Spandau'daki bir hobi bahçesinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada “İlk bulgulara göre, kesici bir silahla polislere doğru koştu, polis daha sonra ateş açtı. Berlin İtfaiyesi'nin derhal yaptığı canlandırma çabalarına rağmen, olay yerinde hayatını kaybetti” denildi.

Reuters’a göre bir federal savcılık sözcüsü, bir kişinin vurulduğunu ve öldüğünün açıklandığını doğruladı.

Berlin polisi, şüpheliyi 21 yaşındaki Abdul B. olarak tanımlamış ve fotoğrafını yayımlayarak halktan nerede olduğuna dair bilgi istemişti.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt daha önce yaptığı açıklamada, şüphelinin "geçmişte çok sayıda suç, radikalleşme ve İslamcı çevreye üyelik yoluyla dikkat çektiğini" belirterek, şüphelinin 2005 yılında Almanya'da doğmuş, Lübnan kökenli bir Alman vatandaşı olduğunu kaydetmişti.

Yetkililer dün akşamki olayın "terörist saldırı" olduğunu açıklamıştı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 3'ü ağır 29 kişi yaralanmıştı.

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