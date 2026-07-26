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Berlin'deki onur yürüyüşünde minibüs kitleye daldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen onur yürüyüşü esnasında kalabalığın arasına dalan minibüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

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Dış Haberler

Yayın Tarihi: 26.07.2026 , 12:00

Almanya'nın başkenti Berlin'de Christopher Street Day Onur Yürüyüşü'nün yapıldığı esnada bir araç kalabalığın arasına daldı.

Berlin polisi, beyaz bir minibüsün kalabalığa dalması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini ve en az biri ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı belirtilerek vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.

Yaralıların sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı aktarıldı.

Minibüsü kullanan şüphelinin olayın ardından araçtan inerek yaya şekilde kaçtığı ve kısa süre içinde polis güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

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