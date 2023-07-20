Berlin'de 'aslan' uyarısı: 'Evinizi terk etmeyin'

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde polis, Perşembe günü erken saatlerde 'kaçan vahşi bir hayvana' ilişkin uyarıda bulundu ve Berlin şehir sınırlarının hemen dışındaki Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf ve çevresindeki insanlardan evlerini terk etmemelerini istedi.

Sputnik'in haberine göre, uyarı daha sonra Berlin'in güney bölgelerine genişletildi ve resmi bir uyarı uygulamasına hayvanın dişi aslan olduğundan şüphelenildiğine dair bir ek yapıldı.

Kaçan hayvanı aramak için başatılan operasyona veterinerler ve avcılar da katıldı.

Öte yandan polis, hayvanın nereye ait olduğunu da henüz tespit edemedi.