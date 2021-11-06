Berlin-Taliban arasında diplomatların dönüşünün müzakere edileceği iddia edildi

Almanya menşeli Welt am Sonntag, Cumartesi günü yayınladığı yazıda Almanya kabinesinin Afganistan özel elçisi Markus Potzel'in, önümüzdeki haftalarda Taliban'la Alman diplomatların çalışmalarının yeniden başlaması konusunu görüşmek üzere Kabil'e gideceğini öne sürdü.

Yayın orfanı Almanya'nın Afgan nüfusuna insani yardıma erişim sağlamak için böyle bir adım atmayı planladığını söyledi. Welt, gündemdeki bir diğer konunun, Alman silahlı kuvvetleri Bundeswehr ile işbirlikçilik yapan veya Almanya menşeli örgütler için çalışan Afganların seyahatini kolaylaştırmak olduğunu yazdı. Bu kapsamda Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra verilen pasaportların tanınmasının gündeme alınacağı öne sürüldü.

Görev süresi sona eren Almanya Şansölyesi Angela Merkel, daha önce Taliban liderliğindeki hükümetin kapsayıcı olmadığını, bu nedenle tanınması hakkında konuşulamayacağını, ancak müzakerelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı da 2021'de Afganistan'a insani yardım için ek 600 milyon avro (6 milyar 716 milyon 804 bin 500 lira) ayıracaklarını açıkladı.