Berkin Elvan için anmaya çağrı: 'Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için'

Gezi Direnişi'nde polisin hedef alarak gaz fişeğiyle başından vurması sonucu ağır yaralanan ve 269 gün boyunca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde 15 yaşında yaşamını yitiren Berkin Elvan katledilişinin 9. yılında mezarı başında anılacak.

Berkin Elvan'ın ailesi sosyal medya hesaplarından yarın saat 15.00'te Feriköy Mezarlığı'nda yapılacak anmayı şu sözlerle duyurdu:

"Berkinimizi anıyoruz!

Evladımız, canımız, Berkinimiz bizden koparalı 9 yıl oldu. Katledilişinin 9. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız.

Tarih: 11 Mart Cumartesi

Saat: 15:00

#BerkinElvan"