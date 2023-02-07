AİHM'den Berkin Elvan davasında ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Direnişi sırasında polis şiddetiyle öldürülen Berkin Elvan’ın ailesinin açtığı davada Türkiye’yi mahkum etti.

Elvan’ın anne ve babası Sami ve Gülsüm Elvan ile iki kız kardeşi Gamze ve Özge Elvan 2019 yılında Türkiye aleyhine AİHM’de dava açmıştı.

BirGün'ün aktardığına göre, AİHM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, başvuruyla ilgili olarak Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkıyla ilgili 2 maddesini ihlal ettiğine hükmedildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda emniyet ve vali detayı

AİHM, açıkladığı gerekçeli kararında, Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili Türkiye’nin AİHS’in 5’inci maddesi kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit etti.

Kararda, İstanbul Emniyeti'nin oynadığı role ilişkin etkili bir soruşturma yürütme konusundaki usuli yükümlülüğü İstanbul Emniyet Müdürü veya İstanbul Valisi’nin Berkin Elvan’ın ölümünde rol oynamış olabileceğine yer verildi.

Türkiye’de Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin yetkililerin sorumlularla ilgili “etkili bir soruşturma yapmamasının” insan hakları ihlali teşkil ettiği görüşüne vardı.