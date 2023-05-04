Berberlerle bir araya gelen Soylu'ya saç kesme makası hediye edildi

AKP İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Beyoğlu'ndaki Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İstanbul Berberler Odası’nın düzenlediği kahvaltıda, berberlerle bir araya geldi. Bakan Soylu'ya, konuşmasının ardından cam fanus içinde saç kesme makası hediye edildi.

DHA'da yer alan habere göre programda yaptığı konuşmada, pazar tatilinin berberlere ana sütü gibi helal olduğunu söyleyen Soylu, "Ticaret Bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü başkanın söylediklerini de ifade ettim. 'İnşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonraki pazar berberlerde tatil başlıyor' dedi" açıklamasında bulundu.