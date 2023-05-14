Berat Albayrak'tan seçim usulsüzlüğü

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimine ilişkin usulsüzlükler devam ederken, Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Ümraniye’de bulunan Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda oy kullanan annesi Kıymet Albayrak ile oy kabinine girdiği öğrenildi.

Albayrak ve annesi Kıymet Albayrak hakkında tutanak tutuldu. İleri Haber'in aktardığına göre, tutanakta şu ifadeler yer aldı:

“Oy verme işlemi sırasında hiçbir bedensel ve ruhsal engeli bulunmamasına rağmen, Kıymet Albayrak isimli seçmen oy kabinine Berat Albayrak ile girmiştir. YSK 135 no’lu genelge 19/2, 19/3, 24. ve 26. Maddelerine aykırı olan söz konusu işleme karşı şikayetlerimizi sunar, hukuka aykırılığın giderilmesini talep ederiz.”