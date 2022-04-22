'Berat Albayrak Soylu'ya karşı harekete geçti' iddiası

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından yeniden geri döneceği yönünde iddialarla ismi yeniden gündeme gelen Berat Albayrak'ın AKP içerisinde 50’ye yakın milletvekiliyle temasa geçtiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili iddiayı Yeniçağ TV’de gündeme getiren sunucu Kübra Çelebi sözlerinin devamında, “Bu bir harekete geçme adımı olarak değerlendiriliyor AKP içerisinde. Söz konusu milletvekillerinin önümüzdeki dönem için yine aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan isimler olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

'Soylu’nun görevden alınması için Albayrak sürekli çalışmalar yapıyor'

Programın diğer yorumcusu gazeteci yazar Fatih Ergin ise son dönemde AKP içerisinde gerginliklerin arttığını ve üst düzey isimlerin kamu oyun önünde kavga ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Benim edindiğim bilgi ise Süleyman Soylu’nun görevden alınması için Berat Albayrak’ın sürekli çalışmalar yaptığı yönünde. Albayrak’ın 50’ye yakın milletvekili ile temasa geçtiyse, Soylu’ya karşı milletvekilleri içerisinde de bir etki alanı oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz.”