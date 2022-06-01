Berat Albayrak için harekete geçtiler: Geri istiyorlar

Ekonomideki tablonun giderek daha da kötüleşmesi AKP içindeki kavgayı da açığa çıkardı.

Bir dönem Berat Albayrak'ı hedef tahtasına oturtan AKP içindeki ekipler, ekonomideki son tablo sonrası Albayrak'ın kontrolündeki Sabah gazetesinin hedefindeler.

Gazete bir süredir mevcut ekonomik tablonun kaynağı olarak Albayrak'ın görevinden ayrılmasını gösterirken, bunu sağlayan iç unsurları üstü kapalı olarak hedef alıyor.

Bunun son örneğini bugün gazetenin yazarı Salih Tuna verdi.

Tuna, bugünkü yazısında, "Başarıya ulaşamamanın nedenlerinden biri olarak Berat Albayrak'ı gördüler. O günden itibaren de sistemli bir şekilde ona saldırarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la kaim kalenin surlarını yıkmayı hedeflediler" derken, "Sonuç itibarıyla... Yüzde 25'le devraldığı enflasyonu pandemi koşullarına rağmen yüzde 11'lerde teslim eden Sayın Albayrak en ihtiyaç duyulduğu bugünlerde maalesef yok" ifadesini kullandı.

Tuna yazısına şöyle devam etti:

"Gerçeği tersyüz ederek matine-suare saldıranların temsilcileri nihayetinde görevlerini yaptılar, yerlerini de buldular. Malum 6'lı masa etrafında, Biden'ların himayesinde siyaset yapacak kadar zillete duçar oldular.

Ya bu saldırılara çanak tutanlar?

Dahili kemirgenler, sinsiler, kalplerinde hastalık olan dedikoducu mürailer, yatacak yeriniz var mı acaba?"