AKP'de kavga büyüyor: 'Reis bilsin ki rahatsızlık had safhada'

Geçtiğimiz gün "Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak" sözlerini sarf eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'u AKP'li Şamil Tayyar'ın ardından eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de hedef aldı.

Metiner, "Uçum’un söylediklerini de üslubunu da kabule değer bulmuyorum. AK Parti bu değil. Reis’e ölümüne bağlı olanların anlayışı da tarzı da bu değil. Reis bilsin ki rahatsızlık had safhada" ifadelerine yer verdi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Tayyar, dün Uçum'un söz konusu sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak Uçum'a tepki göstermiş ve iktidar partisi içerisindeki 'yetki'den bahsederek karar organının, kendisinin de üyesi olduğu MKYK olduğunu belirtmişti.

Tayyar, "AK Parti’nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AK Parti’nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?" demişti.