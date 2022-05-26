AKP içinde kavga: Sosyal medyadan hedef aldı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'u hedef aldı.

Uçum'un "Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak" sözlerine alıntılayan Tayyar, "AKP’nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AKP’nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?" dedi.

Uçum, 50+1'in ve AKP'nin yürüttüğü siyasi davaların arkasındaki isimlerden biri olarak anılıyor.