Fırsatçı ev sahiplerine gün doğdu: Apar topar eşyalarını dışarı çıkardılar

Barınma sorunu giderek büyürken Antalya'da kira fiyatları astronomik rakamlara ulaştı. Bunu fırsat bilen bazı ev sahipleriyse uzun zamandır evlerinde oturan kiracılarını yüksek kiralarla tehdit ederek çeşitli bahanelerle evlerinden çıkarıyor.

8 yıldır oturduğu evinden çıkarıldı

Konyaaltı Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan bir yurttaş da 8 yıldır oturduğu evinden apar topar çıkarıldı. 1800 liraya oturan Sevda Hanım'dan ev sahibi 3 bin lira kira istedi. Önce bunu ödeyemeceğini söyleyen Sevda Hanım, çok yüksek kiralar nedeniyle fahiş zammı kabul etmek zorunda kalsa da, ev sahibi bu kez 3 bin 500 lira istedi. Mahkemede hakkını arayacağını söyleyen ve eline bir tebligat gelmediğini belirten Sevda Hanım'ın eşyaları bir gün apar topar evinden çıkarıldı. Günlerce yakınlarında ve komşularında kalan Sevda Hanım şu anda 4 bin liraya kiraladığı yeni evinde mücadele ediyor.

'Eşyalarımı pazar yerine bıraktılar'

soL'a konuşan Sevda Hanım yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Onlarca evi var diyebiliyoruz. Bundan 15 yıl önce de abimi aynı şekilde sokağa atmıştı. Başkalarına da aynı şeyi yaptığını duyduk. Bana ev sahibim 'piyasayı araştır' dedi. 8 yıldır aynı evde oturuyordum ben. Mecburen 3 bin lirayı kabul ettim. Sözleşme yapmaya gittiğimizde bana 'Ben sana 3 bin 500 lira demiştim' dedi. Bunu ödemeyeceğimi söyledim. Sonra bana tebligat falan gelmedi. 1 ay önce avukat olduğunu söyleyen biri aradı, tahliye kararı var dedi. Ben de hakkımı mahkemede arayacağımı söyledim. Bana herhangi bir tebligat gelmedi. Bir gün telsizli birileri geldi, icra memurlarıyla, eşyalarımı boşalttılar. Bulaşık makinesinde kirli eşyalarım varken, buzdolabım doluyken hem de. Komşularım da geldi gördü. Eşyalarımı pazar yerine bıraktılar. Komşularım yardım etti, kamyon tuttuk. 3 gün eşyalar ev tutana kadar kamyonda kaldı. Ben komşuda, yakınlarımda kaldım. Evler çok pahalıydı. Şimdi 4 bin liraya tuttuğum evde yaşamaya çalışıyorum."