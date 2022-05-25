Fırsatçı ev sahiplerine gün doğdu: Apar topar eşyalarını dışarı çıkardılar

Barınma sorunu giderek büyürken Antalya'da kira fiyatları astronomik rakamlara ulaştı. Bunu fırsat bilen bazı ev sahipleriyse uzun zamandır evlerinde oturan kiracılarını yüksek kiralarla tehdit ederek çeşitli bahanelerle evlerinden çıkarıyor.
8 yıldır oturduğu evinden çıkarıldı
Konyaaltı Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan bir yurttaş da 8 yıldır oturduğu evinden apar topar çıkarıldı. 1800 liraya oturan Sevda Hanım'dan ev sahibi 3 bin lira kira istedi. Önce bunu ödeyemeceğini söyleyen Sevda Hanım, çok yüksek kiralar nedeniyle fahiş zammı kabul etmek zorunda kalsa da, ev sahibi bu kez 3 bin 500 lira istedi. Mahkemede hakkını arayacağını söyleyen ve eline bir tebligat gelmediğini belirten Sevda Hanım'ın eşyaları bir gün apar topar evinden çıkarıldı. Günlerce yakınlarında ve komşularında kalan Sevda Hanım şu anda 4 bin liraya kiraladığı yeni evinde mücadele ediyor.
'Eşyalarımı pazar yerine bıraktılar'
soL'a konuşan Sevda Hanım yaşadıklarını şöyle anlatıyor: