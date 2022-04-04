Antalya'da aylık 10 bin liranın altında kiralık ev kalmadı

Son zamanlarda herkesin gündeminde olan artan kira fiyatları ve barınma sorunu Antalya'da astronomik rakamlara ulaştı. Ukrayna-Rusya savaşının ardından Antalya'ya gelen savaş mağdurlarından faydalanmaya çalışan ev sahipleri Konyaaltı ilçesinde en ucuz evin kira fiyatını 10 Bin Lira olarak belirliyor.

'1+1 Evler 10 Bin Lira'dan gidiyor, 2+1 ya da 3+1 evler en az 15-20 bin'

Konuyla alakalı soL Haber'e konuşan emlakçılar, artan kira fiyatlarının temel nedenini, Ukrayna-Rusya savaşından ötürü, kimi savaş mağdurlarının Antalya'daki yerleşik olan yakınlarına taşınması ve yeni ev ihtiyacı olarak gösteriyor.

Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'daki yaptırımların dışında kalması ve Rusya ve Ukrayna vatandaşları için tercih edilebilir bir yer olmaya devam etmesi bunun belirleyenlerinden biri.

Krizi fırsata çevirmek isteyen ev sahipleri ve toplu konut yönetimleri özellikle de Antalya'nın merkezde yer alan ve turistlerin tercih ettiği semtlerde kiraları astronomik rakamlara çekmiş durumda.

Evlerini kiraya verip, kiralık evlere taşınıyorlar

Konuyla ilgili yine soL Haber'e konuşan bir yurttaş, geçim sıkıntısı yaşayan birçok ailenin kendi evini kiralayıp daha ucuz bir yerde kiralık eve geçtiğini ifade ediyor. "Kiralar uçmuş durumda, ve artık gelirimiz de masraflarımızı karşılamıyor ne yazık ki. Bazı komşularım söylüyordu ama inanmamıştım. İnternetten arayınca kiraların ne kadar uçtuğunu gördüm. Yıllık kiralar 250-300 bin lira civarına dayanmış durumda. Bir çok insan kendi oturduğu evi kiralayıp merkeze biraz daha uzak yerlerdeki kiralık evlere taşınıyorlar." dedi.