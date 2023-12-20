Benzine zam geldi

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

10 gün önce benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 65 kuruş indirimin ardından, gece yarısından itibaren benzinin litresine de zam geldi. Benzine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı.

Motorin grubundaysa herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;