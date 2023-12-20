Benzine zam geldi

Gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı.

Haber Merkezi

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. 

10 gün önce benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 65 kuruş indirimin ardından, gece yarısından itibaren benzinin litresine de zam geldi. Benzine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı.

Motorin grubundaysa herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.5 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.

Haber

soL TV | Bu lig 'tertemiz' kardeşim!