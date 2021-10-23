BloombergHT’nin sektörel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, benzinin litresine pazartesi gecesi 44 kuruş daha zam gelecek.
Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı tekrar motorinin litre fiyatını geçecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine yine zam geliyor
Benzinin litresi Salı gününden itibaren 44 kuruş zamlanacak.
Haber Merkezi
BloombergHT’nin sektörel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, benzinin litresine pazartesi gecesi 44 kuruş daha zam gelecek.
Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı tekrar motorinin litre fiyatını geçecek.