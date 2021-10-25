Benzine yeni bir zam daha

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıklamasında, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.