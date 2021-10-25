Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıklamasında, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine yeni bir zam daha
Benzine 44 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıklamasında, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.