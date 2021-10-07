Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 26 kuruş, motorine ise 12 ve 23 kuruş olmak üzere iki ayrı zam yapıldı.

Motorine yapılacak 23 kuruşluk zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi.