Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve mazot fiyatlarına gelen zamlar durmak bilmiyor.

Yeniçağ'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam gelecek. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak.