Benzin ve mazot fiyatlarına gelen zamlar durmak bilmiyor.
Yeniçağ'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam gelecek. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam geleceği öne sürüldü.
Haber Merkezi
Benzin ve mazot fiyatlarına gelen zamlar durmak bilmiyor.
Yeniçağ'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam gelecek. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak.