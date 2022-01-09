Benzin ve elektrik zamlarının ardından domateste rekor zam bekleniyor

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bir fırtınaya dönüşen akaryakıt zamlarının vatandaşı her mal ve hizmet üzerinden vuracağını ifade etti.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Yalım, bunu Antalya’daki bir tarladan çıkıp İstanbul’a gelen domatesin yolculuğuyla anlattı.

“Zamlar yakında çarşıya yansır” diyen Yalım, şunları kaydetti.

"Domates ekimi için kullanılan bir ton suyu yeraltından çıkarmak için pompanın harcadığı elektrik 0.27 kWh. Tarımda kullanılan elektrik ücreti 1 Ocak itibarıyla yüzde 92 zam görerek 2 lira 6 kuruşa çıktı. Böylece Aralık 2021’de 25 kuruş olan bir ton suyu çıkarmak için harcanan elektriğin maliyeti Ocak 2021’de 56 kuruşa yükseldi. Buna göre bir ton domatesin elektrik maliyeti 103 lira artarken, bu rakam 23 tonluk bir kamyon domateste 2 bin 369 lira oldu.

Yine Aralık 2021’de Antalya-İstanbul arası yol giderleri; 5 bin 800 lirası mazot, 100 lirası otoyol, 371.5 lirası Osmangazi Köprüsü geçişi, 171.5 lirası Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi, 250 lirası şahsi şoför gideri ve 115 lirası araç bakımı gideri olmak üzere 6 bin 808 liraydı. Bu rakam Ocak 2022’de 7 bin 708 liraya çıktı. Buna navlun da eklendiğinde rakam 9 bin 250 liraya ulaşıyor.

Böylece bir kamyon domatesin elektrik harcaması ve nakliye dahil maliyeti Ocak 2022 itibarıyla 11 bin 619 liraya yükseldi. Ayrıca kilogram başına elektrik maliyeti 10.3, nakliye maliyeti 40.2 kuruşa çıktı."