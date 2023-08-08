'Benzin 46, dolar 31 TL olacak' iddiası

Art arda vergi artışı ve zamların ardından akaryakıt fiyatları da sürekli artıyor.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, kendisine ait YouTube kanalında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve özellikle akaryakıt fiyatlarının "patlama yapma ihtimalinin olduğunu" söyledi.

Zelyut’un değerlendirmeleri şöyle:

“Ayın 3’ü itibariyle ekonomimiz için çok önemli rakamlar geldi. Artık emniyet kemerlerini takma zamanı geldi. 46 rakamı gerçek. Bu 46’nın detaylarını size anlatacağım. Dış ticaret ve enflasyon verileri geldi. Bu dış ticaret rakamları doları borsayı etkileyecek. Bu 46 nereden çıktı gelin bakalım. Değerli arkadaşlarım ayın 3’ünde dolar TL’yi etkileyecek çok önemli iki ekonomik veri geldi. Kurun nereye gideceği borsanın ne olacağı bu verilere bağlı.

Dış ticaret rakamlarına baktığımızda İhracat 20 milyar 93 milyon dolar, ithalat 32 milyar 476 milyon dolar olmuş. Şimdi karşınızdaki ana muhalefet lideri güçlü olmayınca haliyle siz Allah ne verdiyse ‘zam ya da vergi’ diyorsunuz. Ama masrafı kısacak iş yapmıyorsunuz. Sayın Şimşek’in getirdiği bir tasarruf genelgesi var ama bakın onun da yaşama geçmeyeceğini göreceğiz.

'46 lira motorinle karşılaşacaksınız'

Dolara talep baskısı artacak. Körfez’den gelen sermaye tampon olarak çalışsa da beklenenden önce eriyeceğine inanıyorum. Haliyle bu enflasyon rakamı bu tamponların tükenmesine ve enflasyonun yukarı tırmanacağı tezimizi güçlendirecek.

Motorin 36 lira şu anda, resmi enflasyon beklentisi bir yüzde 29 daha gelecek. Buna göre 46 lira motorinle karşılaşacaksınız. Dolar TL olarak da 31-32,5 beklentim bir tık daha yukarı çekiliyor. Kurda da bu rakamlar karşımıza çıkarsa Allah yardımcımız olsun.”