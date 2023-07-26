'Benzin 45 liraya çıkacak' deyip tarih verdiler

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve dolar kurunda yaşanan artış sonrası benzinin litresi 36 TL’yi, motorinin litresi de 34 TL’yi aşarak rekor kırdı.

Artışların nereye kadar devam edeceği merak konusu olurken, Halktv yazarı Olcay Aydilek, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeleri aktardı, 45 liranın konuşulduğunu dile getirdi.

Aydilek'in yazısından bir bölüm şöyle:

"Peki, iddialarda hangi fiyat üzerinde duruluyor? Bir sektör yetkilisi, ağustosun ikinci yarısında (en geç 20 Ağustos’ta) benzinin 45 liraya ulaşacağına ilişkin arkadaşlarıyla iddiaya girdiğini belirterek, “Sektörde, birçok kişi bu tür iddialara giriyor” dedi.

Yetkili, Batı ile Rusya arasındaki gerilimin daha da tırmanması durumunda 45 TL’nin çok daha erken bir tarihte görülebileceğini söyledi.

Yetkili, petrolde yaşanan arz sorunun da fiyatları yukarı yönlü iteceğini vurguladı. Brent petrolün varil fiyatının halen 82-83 dolar düzeyinde olduğunu, fiyatların daha yüksekleri görebileceğini vurguladı.

Yetkili, sektörün gözü kulağının dolar kurunda ve uluslararası piyasalarda (motorin ve benzinin ton fiyatı) olmaya devam edeceğini söyledi."