Benzin 26,35, motorin 26 lira oldu

Akaryakıtta zam çığrından çıkmış durumda. Bugün itibariyle gelen son zammın ardından benzinin litresi 26,35 liraya, motorinin litresinin fiyatı 26,05 liraya yükseldi.

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Benzin ve motorine zam sağanağı sürüyor.

Bugün gelen son zammın ardından benzini litresi İstanbul'da 25,01'den 26,23 liraya yükseldi

Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 25,13'ten 26,35 liraya çıktı, motorinin litresinin fiyatı ise 26,05 lira oldu.

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