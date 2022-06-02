Benzin ve motorine zam sağanağı sürüyor.
Bugün gelen son zammın ardından benzini litresi İstanbul'da 25,01'den 26,23 liraya yükseldi
Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 25,13'ten 26,35 liraya çıktı, motorinin litresinin fiyatı ise 26,05 lira oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzin 26,35, motorin 26 lira oldu
Akaryakıtta zam çığrından çıkmış durumda. Bugün itibariyle gelen son zammın ardından benzinin litresi 26,35 liraya, motorinin litresinin fiyatı 26,05 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
Benzin ve motorine zam sağanağı sürüyor.
Bugün gelen son zammın ardından benzini litresi İstanbul'da 25,01'den 26,23 liraya yükseldi
Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 25,13'ten 26,35 liraya çıktı, motorinin litresinin fiyatı ise 26,05 lira oldu.