'Benim evim yansaydı diyecekler'de ısrarlı: Muhalif kesim bahane bulup saldırıyor

Türkiye günlerdir kıyı şeridinde başlayan ve birçok şehirde devam eden yangınlarla mücadele ediyor. Antalya'da, Muğla'nın ilçelerinde çıkan yangınlar sonucu 9 yurttaş yaşamını yitirirken, çok sayıda yurttaşın evleri kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken röportaj yayımlayan AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" ifadelerini kullandı.

Muhalefeti hedef aldı

Tepki çeken açıklamalarının ardından Haber Global'de açıklamalarda bulunan Özeren, "Daha çok vurmak isteyen, muhalif kesimin vurmak istediği, incitmek istediği, bahaneyi bulup da saldırması gibi değerlendiriyorum" dedi.

"Vatandaş burada benim neyi kastettiğimi biliyor" iddiasında bulunan Özeren, şöyle devam etti: "Zaten sohbet esnasında kendileri de bildikleri için incinmediler. Her şeye rağmen tabii ki benim ifadelerim birilerini incittiyse özür dilerim. Ben incitmek için değil, devletimizin sıcak elini yüreği yanan, evi yanan, malı yanan, bu kayıplardan sonra hakikaten büyük bir teselli oldu. Devletin şefkatli elini hissettiler. Onu vurgulamaya çalıştım. Herhalde beyanım maksadını açtı. Yangından zarar gören insanları incittiysem özür diliyorum."