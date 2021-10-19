'Ben fakirim, fakir mi öleyim? Beslenemiyorum, ben beslenemiyorum...'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Yukrarıbozkuyu Köyü’nde akrabalarına ait terk edilmiş tek katlı evde 650 TL dul maaşıyla geçinmeye çalışan 64 yaşındaki Ümmuhanı Torun, evinden de çıkarılmak istendiğini dile getirdi.

'Nereye gideceğim ben?'

Torun, ANKA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kocamdan ayrıldım 2 çocuğum var, 20 senedir konuşmuyorum. Bir akrabamın evine sığındım. Hiçbir şeyim yok. Gelirim yok. 650 lira, bir gelirim var. Durduğum evi siz görüyorsunuz. Bayat ekmek yiyorum. Ondan sonra, beni martta bu evden çıkaracaklar. Evim yok. Belediyeye gidiyorum Kaymakamlığa gönderiyor. Kaymakamlığa varıyorum Belediye'ye gönderiyor. Beni böyle top pası atarlar ya, öyle ediyorlar. Nereye gideceğim ben? Ağlayarak böyle gene geri evime geliyorum ben. Ne yapacağımı bilmiyorum."

'Beslenemiyorum'

"Benim şu kolumda yırtık var, belimde 3 tane bel fıtığı var. Şu bacağımda yırtık var. Doktor bana diyor ki; ‘Ağır taşımayacaksın’. Ben sırtımda hep odun taşıyorum, sobam yok. Devlet gelsin benim bu halimi görsün. Yardım etsinler bana. Benim kimsem yok. 650 lirayla ben ne yapayım? Ben fakirim, fakir mi öleyim ben? Bak yırtık terlikle geziyorum, ekmek mi alayım, aç mı öleyim, bu terliğe mi vereyim, ne yapayım ben? Benim borcum var. Onları ödemek zorundayım. Ben ilacımı alamıyorum. Ben guatr hastasıyım. Doktor bana diyor, 'sen et alacaksın, ciğer alacaksın'. Beslenemiyorum, ben beslenemiyorum. Görsünler benim halimi çektiğim rezilliği 20 seneden beri.”