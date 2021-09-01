Belgrad’da 4 aydır ücretleri ödenmeyen inşaat işçileri ülkeye dönemiyor

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapımı sürmekte olan toplu konut şantiyesinde çalışan 50 Türk vatandaşı inşaat işçisi alacaklarını alamıyor ve ülkeye dönemiyor. Sırbistan firması Concord İnşaat tarafından ana yükleniciliği üstlenilen toplu konut inşaatının alt yüklenicisi ise Demiroğlu İnşaat.

4 aydır ücretleri ödenmiyor

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan inşaat işçileri içerde 4 aylık ücret alacakları olduğu ve başta anlaşılan 6 aylık çalışma süresi dolduğu halde ne paralarını alabiliyor ne de ülkelerine dönüş yapabiliyorlar.

Demiroğlu İnşaat tarafından 6 ay önce Belgrad’a götürülen işçiler, gitmeden önce kendilerine vadedilen hiçbir şeyin yapılmadığını beyan ettiler. Başlangıçta ayda 2 gün izin hakkı, çalışma başladıktan sonra ikinci aydan itibaren her ay düzenli maaş ödemesi, on beş günde bir avans ödemesi, günde 9 saat çalışma, gün içinde iki kez çay molası ve 6 ayın sonunda ülkeye dönüş sözü veren firmanın hiçbir sözünü tutmadığını aktardılar.

Turist vizesi ile çalışmaya giden işçiler ülkeye dönemiyor

6 ay boyunca hiç izin kullanmadıklarını belirten işçilere ikinci ayın sonunda aldıkları para dışında hiçbir ödeme yapılmadı. İşçileri Sırbistan’a turist vizesi ile götüren Demiroğlu İnşaat vize süreleri çoktan dolan işçilerin vizelerini de yenilemediği için işçiler şuan yasal olarak kaçak işçi konumunda olduklarını ve bu durumda havaalanına bile gitseler adli işlem göreceklerini belirttiler.

Sorunlarının çözümü için Belgrad Konsolosluğu’na başvuran işçiler, bu başvuruları nedeniyle Harun Yusufoğulları tarafından tehdit edildiklerini de ifade ettiler.

Patron sorunu çözmek yerine konsolosluk ilişkileriyle işçileri tehdit ediyor

Demiroğlu İnşaat patronunun konsolosluk yetkilileri ile iyi ilişkileri olduğunu belirten işçiler bu nedenle patronun kendilerini rahatlıkla tehdit edebildiğini iddia ettiler.

Sorunun çözümü için firma ve konsolosluk yetkilileri ile görüşmeye devam ettiklerini söyleyen işçiler Dışişleri Bakanlığı ve kamuoyuna, sorunlarının çözülmesi için çağrıda bulundular. Çalışmaya devam etmeyen ve halen şantiyede mahsur kalan işçiler sorunları çözülene kadar mücadele edeceklerini de belirttiler.

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