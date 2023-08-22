Belediyeler bir ayda 10 milyar lira değerinde taşınmazı satışa çıkarttı: Birinci sırada ABB var

Türkiye genelinde, belediyelerin, son bir ayda satışa çıkardığı gayrimenkullerin değeri 10 milyar liraya yaklaştı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 9 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında 633 taşınmazı satışa çıkardıkları ortaya çıktı.

T24'ten Sevda Kurtoğlu ve Aleyna Ünal'ın haberine göre; gayrimenkul satışında ilk sırayı 2 milyar liraya yaklaşan değerle 119 gayrimenkule satış ihalesi açan Ankara Büyükşehir Belediyesi aldı.

10'u büyükşehir, 83 belediye ilan verdi

Belediyeler, Resmi Gazete’ye verdikleri ilanlarla sahip oldukları gayrimenkulleri açık artırmaya çıkarmaya başladı. Resmi Gazete’de her gün yayımlanan “artırma, eksiltme ve ihale ilanları” bölümünden derlenen verilere göre; satışa çıkarılan taşınmazlar içinde en çok arsa ve konut yer aldı.

10’u büyükşehir belediyesi olmak üzere, toplam 83 belediye taşınmaz satışı hakkında özel ilan yayımladı.

Belediyeler, ülke genelinde toplamda 260 arsa, 89 konut, 47 konut alanı, 34 parsel, 27 mesken, 25 ticaret alanı, 23 sanayi alanı, 19 zeytinlik ve tarlayı, 17 tarla, 16 dükkan, 12 bağımsız bölüm, 9 iş yeri, 6 mağaza, 5 pansiyon, 3 konut dışı kentsel çalışma alanı, 2 ticaret binası, 2 fırın, 2 küçük sanayi alanı, 2 asma katlı mağaza, 2 küçük sanayi tesisleri alanı, 2 merkezi iş alanı ve bir bina, sağlık ve sosyal tesis alanı, ticari depo, toplu iş yeri, kargir ev, bahçe, akaryakıt ve servis istasyonunu satışa koydu.

İlk sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi var

Gayrimenkul satışında CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilk sırayı aldı. ABB, toplamda 1 milyar 872 milyon 61 bin 810 liralık değer tespiti yapılan 52 arsa, 16 konut, 7 konut alanı, 29 sanayi alanı, 9 mesken ve 6 dükkan ile mağaza için ihaleye çıktı.

Verilere göre, ikinci sırayı büyükşehir belediyesi statüsü konumunda olmamakla birlikte toplamda 616 milyon liralık gayrimenkul satışı için ilana çıkan MHP’li Kütahya Belediyesi aldı. Kütahya Belediyesi’nin ilanlarına göre, hepsinden birer tane olmak üzere arsa, ticaret alanı, toplu işyeri, küçük sanayi tesisleri alanı, konut ve ticaret alanı satış listesine konuldu.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, toplam değeri 486 milyon 785 bin lira olarak belirlenen 8 arsa ve 2 ham toprak arazi ile üçüncü sırada yer alırken; dördüncü sırada yer alan AKP’li Aksaray Belediyesi, yaklaşık 464 milyon lira değerindeki bir iş yeri, 4 mağaza ve 9 arsa için ihaleye çıktı. Listenin beşinci sırasında ise, yine AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi yer aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, 475 milyon 190 bin lira değerinde sadece bir arsa için ihaleye çıkması dikkati çekti.