Pazarlık yöntemi ile ihalede rekor artış: Patronlara altı ayda 392,2 milyar TL

Kamu alımlarında şeffaflığı ortadan kaldırdığı ve kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını önlediği gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen kamu alımlarında rekor kırıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; pazarlık yöntemi ile kamuya 2021 yılının ilk yarısında 25,2 milyar TL’lik, 2022’nin ilk yarısında 48,2 milyar TL’lik mal ve hizmet alımı yapılırken 2023’ün ilk yarısında toplam 392,2 milyar TL’lik alım için pazarlık yöntemi kullanıldı.

Kamu alımının yüzde 49,4’lük kısmında pazarlık yöntemi

2023’ün Ocak-Haziran dönemine yönelik Kamu Alımları İzleme Raporu verilerine göre; 2023’ün ilk altı ayında gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 75’inde açık, yüzde 24’ünde pazarlık, yüzde 16’sında ise “Belli istekliler arasında” yöntemine başvuruldu.

Pazarlık yönteminin ihaleler içindeki ağırlığı, ihalelerin tutarlarına yönelik verilerine yansıdı. Buna göre, 2023’ün ilk yarısında gerçekleştirilen toplam 802 milyar 676 milyon 938 bin TL’lik kamu alımının yüzde 49,4’lük kısmında pazarlık yöntemi tercih edildi.

2023’ün altı ayında gerçekleştirilen 802,6 milyar TL’lik kamu alımının ihale yöntemlerine göre dağılımı şöyle sıralandı:

Pazarlık: 397 milyar 265 milyon 535 bin TL

397 milyar 265 milyon 535 bin TL Açık: 395 milyar 518 milyon 23 bin TL

395 milyar 518 milyon 23 bin TL Belli istekliler arasında: 9 milyar 893 milyon 380 bin TL

Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen kamu alımlarının türlerine göre dağılımı da paylaşıldı. 2023’ün ilk yarısı yapılan 397,2 milyar TL’lik pazarlık yöntemli kamu alımının 9,1 milyar TL’si mal alımlarından, 15,2 milyar TL’si hizmet alımlarından, 372,8 milyar TL’si ise yapım işlerinden oluştu.

AKP'ye yakın şirketler ilk sırada

2023 yılında gerçekleştirilen pazarlık yöntemli kamu ihalelerinin şirketlere göre dağılımı da dikkat çekti. Kamuoyunda, “İktidara yakın şirketler” olarak bilinen şirketler, şirketlerin aldıkları ihalelerin büyüklüğüne göre sıralandığı listenin ilk sıralarında yer aldı.

Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret, toplam 23 milyar 304 milyon 900 bin TL’lik beş kamu ihalesi ilk sırada bulunuyor.

İkinci sırada ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Defne Devlet Hastanesi’ne hayali temel atmayla gündem olan YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yer aldı. Şirket 19 milyar 545 milyon 510 bin TL’lik ihale aldı.

Yüklenicisi olduğu pazarlık yöntemli kamu ihaleleri ile öne çıkan diğer şirketler şöyle sıralanıyor: