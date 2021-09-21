Belediyeden öğrencilere 25 TL'ye kiralık ev: 84 öğrenciye verilecek

Milyonlarca öğrenci barınma sorununa karşı tepkisini dile getirirken, tepkiler ülkenin birçok noktasına eyleme dönüşmeye başladı.

Öğrencilerin barınma hakkı mücadelesi yükselirken, Bursa Gemlik'te belediye, öğrencilerin barınma problemi nedeniyle, belediyeye ait 21 daireyi kiraya verme kararı aldı.

İki binin üzerinde öğrencinin olduğu Gemlik'te söz konusu 21 daire için daire başına 4 öğrenci alınacağı, kira ücretinin de 25 lira olacağı ifade edilirken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Talebin çok olması halinde kız öğrencileri öncelikli olacak. İlk defa kayıt yaptırmış olmaları gerekecek. Bu kriterler arasına giren öğrenciler arasında kura çekeceğiz" dedi.