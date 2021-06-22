Belediye ve müteahhit polis eşliğinde Validebağ'da!

Uzun bir süredir ranta açılması için uğraşılan Validebağ Korusu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçenlerde "21 Haziran günü projeyi başlatıyoruz" açıklaması yapmıştı.

Bugün Üsküdar Belediyesi yetkilileri, koruda nöbet tutan Validebağ Gönüllüleri'ne "temizlik" yapacaklarını belirterek, polis eşliğinde koruya girdi. Ancak Validebağ Gönüllüleri temizlik yapanlar arasında, temizlik işleri personeli olmayan belediye yetkililerinin, hatta Koru'daki dönüşüm projesi ihalesine giren müteahhit firma yetkililerinin olduğunu belirtiyor.

"Rugan ayakkabıyla ve takım elbiseyle göstermelik temizlik yapıyorlar" diyen gönüllüler, bunun bir keşif gezisi olduğunu belirtiyor.

Validebağ Gönüllüleri bu gelişme üzerine bütün yurrtaşları korudaki nöbete destek olmaya çağırdı.

Nöbetteki yurttaşlar duruma tepki gösterdi