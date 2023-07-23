Belediye Samsun kıyılarını satışa çıkardı

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum ilçesindeki Kurupelit Marina'nın önünde bulunan itfaiye binası ve düğün salonunu satışa çıkarılmasını, bugün marina önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

“Samsun halkına ait olan Kurupelit itfaiye alanı, düğün salonu ve halı saha bölgesi, iki kez mahkeme kararıyla reddedilmesine rağmen, plan tadilatı görünümlü hülle ile hukukun arkasından dolanarak satılmaya çalışılıyor. Satılan, bir arsa değil, halkıyla birlikte Samsun’dur. Kıyılar halkın malıdır, satılamaz.

Samsun’u yöneten siyasi anlayışın yıllardır kentimize yaptıkları bundan sonra da yapacaklarının teminatı ise şayet, doğal varlıklarımızın zarara uğratılması, kirletilmesi, talana açılması, satılması, kiralanması, ticarileştirilmesi de sürecektir. Çünkü kentin ve ülkenin hazinesini boşalttılar, ellerinde doğal ve kültürel varlıklarımız dışında paraya çevirebilecekleri değer kalmamıştır.'' (ANKA)