Belediye personelinin kimlik bilgilerini ele geçirip, Çerçioğlu aleyhinde mektup gönderdiler

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 30 yıllık personeli H.K.’nin kimlik bilgilerinin kentte gazetecilik yapan E.A. ve M.A. isimli iki kardeş tarafından ele geçirildiğini, bu bilgilerle CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aleyhinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Cumhuriyet Başsavcısı’na mektup gönderildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre sahte mektupları itfaiye personeli H.K.’nin cep telefonuna gelen mesajla öğrendiklerini belirten Çankır, "17 Aralık 2021’de H.K.’nin cep telefonuna PTT’den bir gönderiyle ilgili bilgilendirme mesajı geliyor. Devlet memuru olan H.K., bunun üzerine PTT Başmüdürlüğü’ne giderek yetkililer ile görüşüyor ve herhangi bir gönderisinin olmadığını bildiriyor" dedi.

Çankır, "E.A. isimli gazeteci kendisine bir mektup geldiğini, aynı mektubun vali ve savcıya da gönderildiğini ifade ediyor. Çerçioğlu ve itfaiye dairesi ile ilgili iftira ve karalama dolu sözde mektubu yayımlıyor. PTT’den H.K. adına mektubu gönderen kişinin, E.A. ve M.A. isimli iki kardeşin sahibi oldukları gazetenin çalışanı Y.Ü. olduğu tespit ediliyor" şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “FETÖ’vari kumpaslar, pusular devam etmektedir. İş yargıya intikal ettiği için daha fazla konuşmayı doğru bulmuyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak konuyu takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.