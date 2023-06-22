Belediye işçilerinden yeni asgari ücrete tepki

Asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak açıklanmasıyla birlikte işçiler açlık sınırında bir ücret dayatıldı.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından belediye işçileri bir açıklama yaparak açıklanan rakamın emekçileri açlığa terk etmek anlamına geldiğini, belediyelerde ücretlerin açlık sınırına yakın bir hale geldiğini belirtti.

PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan yapılan açıklamada, belediye işçilerinin geçinebileceği ücretler ve güvenceli çalışabileceği koşullar için mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Belediye işçisinin payına düşen asgari yaşamak!

Yeni asgari ücret kabul edilemez. Yoksullaşmanın bir kural haline geldiği bu düzende emekçilere açlık sınırına yakın bir ücret dayatılmaktadır.

Bugün belediye işçilerinin ücretleri açlık sınırının biraz üzerindedir. İmzalanan toplu iş sözleşmeleri ile düşük ücretler önümüze müjde olarak çıkarılmıştır. Bizlere biraz daha yüksek ücretler istiyorsanız 'hafta sonu mesaisi yapın, daha fazla çalışın' denilmektedir.

'Bir eve iki asgari ücret girse bile yoksulluk sınırının aşılamayacağını' açıklayan sendikacılar, belediye işçilerini görmezden gelmektedir.

O zaman soruyoruz:

* Belediye işçileri, aldığı maaşın üstüne çıkan ev kiralarını bu ücretlerle mi ödesin?

* Temel ihtiyaçlar ağır ekonomik kriz karşısında nasıl karşılansın?

* El yakan faturalar bu ücretlerle nasıl ödenecek?

Patron düzeninin kuralları belediyelerde de işlemektedir. Biz belediye emekçileri, düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine, mobbinge maruz kalarak çalıştırılıyoruz.

Ne açlık sınırına yakın ücretleri, ne de ağır çalışma koşullarını kabul ediyoruz. Bizler işçiyiz. Belediyelerde emeği üretenleriz. Geçinebileceğimiz ücretleri ve güvenceli çalışma koşullarını hak ediyoruz. Bunun için mücadeleye çağırıyoruz.

Gelin Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı’na ulaşın. Belediyelerde yaşadığınız haksızlıkları bildirin, birlikte mücadele edelim!

PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı"