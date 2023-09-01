Belediye işçileri sendika önüne siyah çelenk bıraktı: 'Sabrımız kalmadı, geçinemiyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPER, İGDAŞ, İSFALT ve UGETAM işçileri, üyesi oldukları Tes-İş sendikasının işçilere danışmadan sözleşme imzalaması ve eriyen ücretlere karşı kayıtsız kalmasına karşı şube önüne siyah çelenk bırakarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya TKP Ümraniye İlçe Örgütü de destek verdi.

Tes-İş’in polis çağırdığı eylemde, işçiler, sendikanın bu engelleme girişimine karşı basın açıklamasını okumaktan vazgeçmedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, işçiler adına basın açıklamasını okuyan Atakan Usanmaz, sendikanın her geçen gün üye sayısı artarken işçilerin kazanımlarının her yeni sözleşmede azaldığını belirtti. Usanmaz, "Maalesef bu kötüye gidişi engellemek için sendikacılarımız kılını bile kıpırdatmamaktadır. Yoksulluk sınırının 37 bin 974 lira, en düşük kiranın şehrin ücra mahallelerde bile 10 bin lira olduğu ülkemizde, Tes-İş 3 no’lu şube yönetimi biz belediye işçilerini 2. skalaya mahkum ettiği gibi yoksulluğa da mahkum eden sözleşmeleri işçiye sormadan imzalamaktadır. Sözleşme görüşmelerinde İBB yönetiminin vermiş olduğu ücretleri aynen kabul etmektedir. Ücretlerimizi arttırmak için hiçbir girişim yapmamakta hatta işverene karşı asık suratlı, kaşları çatık bir bakış bile atamamaktadır” dedi.

İşçiler, sendikanın kendilerine toplu iş sözleşmesini mevcut şartlarıyla kabul etmeyeceklerini söylediğini ancak 3-4 saat sonrasında SMS ile iradeleri dışında sendikanın imza attığını bildirdiğini aktardı.

'Sendikanın hiçbir katkısı yok'

TES-İŞ 3 no’lu şube yönetiminin işçilere verdiği sözlerin ve vaatlerinin hiçbirini yerine getirmediğii vurgulanan açıklamada, "6 aylık enflasyon zammının üzerine İBB yönetimi bir iyileştirme yapmasa ağzını açıp talep etmekten dahi uzaktır. Başka sendikaların yaptığı itirazlar ve eylem çağrıları ile elde edilen yüzde 15 iyileştirme olmasa açlık sınırında maaşlarla çalışacağız. Her sözleşmede İBB yönetiminin insafına kalmış durumdayız. 2022 Eylül ayında yapılan yüzde 40, 2023 Eylül ayında yapılan yüzde 15 iyileştirmelerde üyesi olduğumuz Tes-İş Sendikasının hiçbir katkısı yoktur” ifadelerine yer verildi.

"İşçilerden köşe bucak kaçan ve yüzleşmeyen sarı sendika Tes-İş'i kınamak için buradayız” diyen işçiler, bu anlayışa karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söylediler.