Ankara Üniversitesi'nde yemekhane ücretine yüzde 150 zam

Ankara Üniversitesi, yemekhane fiyatlarına yüzde 150 oranında zam yaptı. Öğrenciler için 6 lira olan bir öğün yemek fiyatı 15 liraya çıktı. Yapılan son zamla birlikte bir öğrencinin sadece hafta içi yediği öğle yemeği masrafı aylık 300 liraya yükselmiş oldu.

Üniversite yönetiminin milyarlarca liralık bütçesinden, öğrencilerinin öğle yemeklerine gerekli payı ayırmadığını belirten öğrenciler yapılan zamanları kabul etmediklerini ifade etti. Üniversite yönetiminin yemek şirketlerinin kârlarını düşündüğünü kaydeden öğrenciler; sağlıklı beslenme gibi temel ihtiyaçlarının ücretsiz sağlanması talebini yineledi.

Zamlar öğrencilere yüzde 150 oranında yansıtılırken akademik ve idari personelin yemek fiyatlarına yapılan zam yüzde 80 ve yüzde 81 oldu.

Ankara Üniversitesi Yemekhanesi 2023-2024 dönemi için belirlenen yemek fiyatları şu şekilde oldu: