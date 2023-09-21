Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı: Çankaya Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesinin takipçisiyiz

Geçtiğimiz Ağustos ayında Çankaya Belediyesi’nde Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi anlaşma protokolüne ilişkin Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; açlık sınırındaki ücretlere yalnızca ek protokol ile iyileştirme yapılmasını beklerken, bunun dışına çıkarak, 2 yıllık toplu iş sözleşmesi ücret maddelerinin bir protokol ile belirlenmesinin hukuken geçersiz olduğu belirtildi.

Açıklamada; protokolün neden imzalandığı, TİS sürecinde yapılacak iyileştirmelerin neler olduğu sorularak, protokolün taraflarından cevap isteniyor.

‘’Çankaya Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesinin Takipçisiyiz’’ başlığı ile çıkan açıklama şöyle;

‘’Çankaya Belediyesi şirket çalışanları ve kadrolu işçilerinin 2024-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi ücret maddelerinin, SODEMSEN ve sendika arasında imzalanan bir protokol ile ağustos ayı itibariyle belirlendiği görüldü. Yetkililer bir araya gelerek, Ocak 2024’te yürürlüğe girecek olan sözleşmenin ‘ücret zammı’ başlığı için şimdiden anlaşma sağlamışlar.

Söz konusu yetkililerin de çok iyi bildiği gibi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri kanunu gereği yürürlükte olan sözleşmenin süresi uzatılamaz, kısaltılamaz. Dolayısıyla Çankaya Belediyesi’nde yürürlüğü 2023 sonunda biten iki yıllık sözleşmelere yeni dönem için madde eklenemez.

Yasalar gereği gerekli yetkiler alınmadan, sözleşme süreci başlatılmadan bir anlaşma sağlanamaz.

Yine yetkililerin çok iyi bildiği gibi yeni yapılacak toplu iş sözleşmeleri tarafların toplu görüşmeleri ile oluşturulur. Bu görüşmeler işçilerin dahil edilmedikleri toplantılar asla olamaz.

Açlık sınırındaki ücretlerimize yalnızca ek protokol ile iyileştirme yapılmasını beklerken, bunun dışına çıkarak, 2 yıllık TİS ücret maddelerinin bir protokol ile belirlenmesi hukuken hükümsüzdür!

Protokol incelendiğinde; iki yıllık sürede, gerçek olmadığı herkesçe bilinen TÜİK enflasyon verilerine ek olarak Ocak ayında verilen 300 TL haricinde hiçbir iyileştirme alamıyoruz.

Ayrıca protokolün işçilere duyurulmaması ve sessizce geçirilmiş olması anlaşılamamıştır.

Tıpkı ek protokol anlaşmasında yaşadığımız gibi her fırsatta işçiler dahil edilmeden yapılan toplantıları, oldu bittilerle varılan ücret anlaşmalarını kabul etmiyoruz. Toplu İş Sözleşmesi süreçleri işçilerin kazanılmış hakkıdır. Bu süreçlerin gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi ve takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Bu protokolün tarafları belediye yönetimi ve sendika yetkililerine soruyoruz:

Hukuki geçerliliği olmayan bu protokol neden imzalanmıştır?

Bu ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ortamında, işçiler önünü göremiyorken 2025 sonuna kadar olan ücretlerimiz bu kadar erken ve apar topar neden bağıtlanmıştır?

Ücretlerin hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için yapılacak iyileştirmeler nelerdir? İki yıl boyunca yalnızca TÜİK verilerinin baz alınmasına nasıl karar verilmiştir?

Belediye işçileri bu zamana kadar tüm haklarını mücadele ederek kazanmıştır. Çankaya Belediyesi işçileri hakları için mücadelesini sürdürecektir.

Tüm belediye işçilerine çağrımızdır: gelin birlikte mücadele edelim.’’