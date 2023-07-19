Belediye binasında kavga eden iki personel aynı silahla birbirini vurdu: 2 ölü

Körfez Belediyesi'nde çalışan ve güvenlik kulübesinde birbirine ateş eden iki personel kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 18.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde bulunan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde meydana gelen olaya göre, belediyede teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün güvenlik görevlisi Kasım Kalın’ın bulunduğu güvenlik kulübesinin içine girdi. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

DHA'nın haberine göre, Kasım Kalın güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayla Yatan'a ateş açtı. Tamer Yatan, yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kasım Kalın’ı vurdu. Aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurularak ağır yaralanan ikili kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kasım Kalın ve Tamer Yatan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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