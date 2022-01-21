Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen AKP'li: Yanımdaki personeli çöpçü yaptılar ya...

Son yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ancak Ocak 2021'de “sağlık nedenlerini” gerekçe göstererek görevinden ayrılan Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde AKP üyeliğinden de istifa etti.

Arı’nın belediye başkanlığından istifa ettirilme gerekçesinin “önceki dönemdeki AKP'li belediyenin yolsuzluk dosyasını açması” olduğu öne sürülmüş, hatta bu süreçte Arı’nın aracı silahlı saldırının hedefi olmuştu

‘Benden fakir adam varsa çıksın ortaya’

Yaşananlara ilişkin Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Arı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arı, şehirdeki partililerin “selam vermeyen, selam almayan”' bir hale geldiğini söyledi, yanındaki personelin de çöpçü yapıldığını ifade etti.

Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Arı’nın verdiği cevaplar şu şekilde:

Belediye başkanlığından neden istifa etmiştiniz?

Kimse inkar edemez ki, ben başarılı bir belediye başkanıydım ve hiçbir suçum yok. O yüzden Hem İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na, hem de Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendimle alakalı bir usulsüzlük, devletin malına, şehrin hakkına zevala verdiğime dair şikayet dilekçesi varsa, işleme konulsun dedim. Ben 16-17 yıl bürokratlık, 21 ay belediye başkanlığı yaptım. Sadece Ankara'da lojmanım var. Lojmanı geçen yıl krediyle aldım. Şu an eve ekmek parası götürmekte zorluk çeken bir adamım. Arkadaşımın arabasına biniyorum. İkinci bir adam göstersinler. 20 yılını devlette ve siyasette geçirmiş, benden daha fakir adam varsa çıksın ortaya.

O zaman neden istifa ettiniz?

Cevabını herkes biliyor.

Nedir?

Ben istifa etmeden önce rahmetli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'u aradım. Dedi ki “Oğlum, haklıyım, haksızım deme, istifa et”. Detaya girmek istemiyorum. Bir gün mutlaka anlatırım.

Bir suçunuz mu vardı?

Asla.

Özel hayata dair bir mesele var mı?

Kimseyi taciz etmedim, kimseye tecavüz etmedim.

Peki partiden neden ayrıldınız?

Bir yıl bekledim. İhraç edilmedim. Bürokrasiye de dönebilirdim. Dönmek istemedim. Şehirde baktım ki arkadaşlar kavgalara girmişler. Bu da milletin bize teveccühü ve sevgisinden mütevellit. Selam vermeyen, selam almayan bir hale gelmişler. Dolayısıyla aynı ortamda bulunmanın manası yok. İnsani müştereklerde bir araya gelme durumumuz dahi ortadan kalktı.

AK Partililerin siz belediye başkanıyken ve istifanızdan sonra engel çıkardıkları söyleniyor.

Bizimkiler "Muhalif belediyelerde şu kadar adam attılar" diyorlar da bir de Nevşehir Belediyesi'ne baksınlar. Yanımdaki personeli çöpçü yaptılar ya! Biri başkan yardımcısı! Adam mühendis. Uzman yaptılar. Vezneye verdiler. Allahtan korkan yapmaz. Dördünü çöpe sürdüler. Ellerine süpürge verdiler. Sabahleyin Atatürk Caddesi'ni temizleyeceksin, rencide etmek için. Çocuklar dedi ki, "Bu bize değil, sana yapılan hakarettir, istifa ediyoruz." "Edin" dedim. Hepsi aç. Tek kuruş ceplerinde para yok. Kiralarını veremiyorlar.

Bunlardan ötürü istifa ettiniz, öyle mi?

Benim korkum yok abi. Benim suçum yok. Kendime kılıf olarak partide durmamın manası da yok. Şu an konuşmamamın sebebi de korkmam değil. Zamanını bekliyorum. Seçilmiş adamım, suçum varsa koysunlar cezaevine. Tehdit etmeye gerek yok. Suçluysam niye dışarıdayım?

Partiden de atılmadınız.

Yok canım, istifa ettim. Kimse özel hayat şeyine yatmasın, herkes kendine baksın.

İYİ Parti'ye ne zaman katılıyorsunuz?

Ben bağımsızım. Nevşehir partisindenim. Milletle yürüyorum. Millet beni seviyor. Kendimi onlara adadım. Partiye ihtiyaç duymuyorum. Allah var, bütün siyasi partilerden "Bizimle beraber ol" diyorlar. İyi Parti ilk günden "Gel" dedi. Şehirdeki teveccühümüzden istifade etmek isteyebilirler. Ben Nevşehirlilerle mutluyum. Bağımsız olarak da milletvekilliğine, belediye başkanlığına çıkarım. Hodri meydan. Yapsınlar anket, görsünler.