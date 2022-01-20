İYİP’li Çelik’ten CHP’li belediyelere: ‘Oylarımız ile seçildiklerini unutmuş gibiler'

İYİP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeler ile başkanlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Çelik, AKP'nin uzun süre yönettiği büyükşehirlerde CHP'nin başkan adaylarının seçilmesinde İYİP'in desteğinin unutulduğunu söyledi.

Çelik yaptığı açıklamada, "CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler" ifadelerini kullandı.

İYİP'li Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez. Aynı yaklaşımı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır.

Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır."