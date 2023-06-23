Belediye başkanının şoförünün şüpheli ölümü: Uzman çavuş ve eşi serbest bırakıldı

Mersin'de Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun makam şoförü Ali Topal (40) 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Topal'ın düştüğü evin sahibi uzman çavuş ile eşi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun makam şoförü Ali Topal, 22 Haziran'da uzman çavuş İ.Y.'nin Erdemli'ye bağlı Koyuncu mahallesinde bir apartmandaki evine gitti.

Topal, henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili uzman çavuş İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı. Çift, Topal'ın balkondan düştüğünü ileri sürdü. Çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.