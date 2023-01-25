Belediye Başkanını eleştiren işçiye uzaklaştırma cezası!

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan bir işçi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın belediye bütçesini kullanarak CHP'li milletvekillerine ayakkabı hediye edilmesine ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşarak bu durumu eleştirdi. Belediyenin iştiraki olan MATAŞ şirketi, bu paylaşım üzerine işçiye 2 ay uzaklaştırma cezası verdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, geçtiğimiz günlerde CHP'li milletvekillerine ve bazı CHP PM üyelerine “Ayağınıza taş değmesin” notuyla hediye ayakkabı göndermişti. Fotoğrafların haber portallarında yayınlanması üzerine sosyal medya üzerinden binlerce yurttaş olaya tepki göstermişti.

Tepkiler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Maltepe Belediye Başkanı CHP’li Ali Kılıç'ın “hediyelerini” doğru bulmadıklarını, kabul etmeyip iade edeceklerini açıklamıştı. Yüzlerce siyasetçiye gönderildiği anlaşılan bu ayakkabıların maliyetinin nasıl finanse edildiği ise tartışma konusu oldu.

Sosyal medyadan haberi alıntıladı

Bir belediye başkanı tarafından siyasetçilere pahalı ayakkabılar alınması Maltepeli yurttaşların ve belediye işçilerinin de tepkisini çekti. Pek çok işçi ücretler ve iş güvenliği malzemeleri için bulunamayan kaynağın, siyasi jestler söz konusu olduğunda ortaya çıkmasını eleştirdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Zümrütevler Semtevi bir açıklama yayınlamıştı.

Maltepe Belediyesi işçisi, sosyal medya hesabından Ali Kılıç'ın ayakkabı hediye etmesiyle ilgili bir haberi alıntılayıp şu mesajı paylaştı:

"Temizlik işçilerine de 22 günde 6 eldiven .

Sendika ortada yok.

Meclis üyeleri

İş sağlığı güvenliği hak getire."

Sendika temsilcilerinin onayıyla uzaklaştırma cezası

Bunun üzerine Maltepe Belediyesi’nin iştiraki MATAŞ şirketi tarafından işçiye soruşturma açıldı. Açılan soruşturma doğrultusunda, disiplin kurulundaki sendika temsilcilerinin de onayı ile, oybirliğiyle, işçiye iki ay uzaklaştırma cezası verildi.

Kararın gerekçesi olarak ise "Maltepe Belediyesi ve Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında yapılan asılsız haberleri alıntılayarak kamuya açık olan bir platformda belediye ve belediye başkanını küçük düşürücü beyanlarda bulunması ve paylaşımın eleştiri sınırlarını aşması” gösterildi.

İşçi için, iki ay boyunca maaş alamadan yaşamını devam ettirmesi anlamına gelen bu uzaklaştırma kararı, disiplin kurulundaki sendika temsilcilerinin de onayıyla oybirliğiyle alınmış oldu.