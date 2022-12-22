Maltepe'de Zümrütevler Semt Evi'nden Ali Kılıç'a: Sana artık rahat yok

Geçtiğimiz günlerde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın CHP'li milletvekillerine "ayağınıza taş değmesin" notuyla "yeni yıl hediyesi" olarak spor ayakkabılar göndermiş, CHP'li Özgür Özel ise hediyeleri kabul etmediklerini belirtmişti.

"Hediyelerin" Belediye bütçesinden alındığı basında konuşulurken bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Maltepe Zümrütevler Semt Evi bugün Maltepe Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

'Değirmenin suyu nereden geliyor?'

Zümrütevler Semt Evi tarafından yapılan açıklamada: "Ali Kılıç açıklamalıdır. Bu hediyeler basına yansıdığı gibi belediye bütçesinden mi alınmıştır? Bizlerin vergileri ile oluşturulan bütçeyi Ali Kılıç kendi siyasi rantı için mi kullanmaktadır? Bu hediyeler belediye bütçesiyle alındıysa ortada üzeri örtülmeye çalışılan bir skandal olduğu açıktır. Peki ya Ali Kılıç bu hediyeleri kendi parasıyla aldıysa? Diyorlar ki o zaman laf söylemek bize düşmezmiş. Yok öyle yağma! ... Bu değirmenin suyu Ali Kılıç’ın patronlara peşkeş çektiği belediye arazilerinden mi gelmektedir?" diye sordu.

'Emekçilerle dalga geçer gibi bir asgari ücret açıkladılar'

Bugün açıklanan asgari ücrete de değinilen açıklamada "Evet herkes yapıyor dostlar. Bütün patronlar çalıyor, bütün patronlar yağmalıyor, bütün patronlar rant uğruna birbirine hediye yolluyor. Bir tek emekçiler yapmıyor, biz yapmıyoruz. Öyleyse biz de hesap soracağız. Bizden çaldıklarının, bize vermediklerinin hesabını tek tek soracağız. CHP’sinden de AKP’sinden de, TÜSİAD’ından da emeğimizin hesabını soracağız. ... Bugün asgari ucreti açıkladılar. Emekçilerle dalga geçer gibi bizi açlığa layık gören bir ücret açıkladılar. Nasılsa kabul edilir, kimse ses çıkarmaz diyorlar. Biz buradayız" ifadelerine yer verildi.

'Hesap sormak için çağırıyoruz'

Zümrütevler Semt Evi açıklamasını birlikte hesap sorma çağrısı ile bitirirken "Onlar bir arada paraları yiyorsa biz de bir arada burunlarından fitil fitil getireceğiz" denildi.