Vekillere hediye dağıtan başkana belediye işçilerinden tepki: 'Önce bize eldiven sağlayın'

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın belediye bütçesinden isimlere özel yeni yıl hediyeleri dağıtmasına işçilerden tepki geldi.

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan belediye işçileri, birkaç gün önce bir yazı ile birlikte bazı kişilere yeni yıl hediyeleri dağıtıldığını belirttiler. Maltepe Belediyesi işçileri yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Belediye işçilerinin çalışırken kullandığı malzemelerin, iş eldivenlerinin, yağmurlukların, iş ayakkabılarının sürekli eski olduğunu belirten işçiler, “İşçilerinin bu kadar eksiği varken belediye bütçesinden CHP’li milletvekillerine hediyeler dağıtması en hafif ifadeyle belediye kaynaklarını keyfi ve kendi çıkarına yönelik kullanmaktır, sorumsuzluktur. Belediye önce işçilere günlük eldiven vermeyi sağlasın” dedi.

Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

Yeni yılda yepyeni umutlara "merhaba" diyoruz. 2023 yılında Türkiye Cumburiyeti'nin ikinci yüzyılını hep birlikte selamlayacağız. Uzun ve tarihin seyrini değiştirecek yolda hep birlikte zafere ulaşacağımız bir seçim yılı bizleri bekliyor. Türkiye'de değişim isteyen, ekonomik krizin ağır yükünden kurtulmak isteyen, demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadele edenlerin umudu bizleriz. Bu uzun ve zorlu yolculukta belki 81 ilde adım atmadığımız yer kalmayacak. Gittiğimiz her yerde yanıbaşınızda olacak, yeni yıl armağanımı kabul etmeniz beni mutlu edecektir. Halk iktidarını inşa edeceğimiz bu yolda attığınız her adımda Maltepe'de bir yol arkadaşınız olduğunu bilmenizi isterim. Ayağınıza taş değmesin. Yeni yılınızı kutlar, ailenizle ve sevdiklerinizle nice mutlu yıllar dilerim.

'22 günde 6 eldiven veriliyor, çöp arabalarının yarısından fazlası arızalı'

Maltepe Belediyesi'nde çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na belediye işçilerinin eksiklikleri hakkında şunları söyledi:

“22 günde 6 eldiven veriliyor. Mesai de olursa daha fazla gün çalışıyoruz. Bize gidin İSG’den isteyin diyorlar. Sözleşme taslağına koydular ama hiçbir artış olmadı. Eylül ayında kışlık elbiselerin dağıtılması lazım ama daha geçen hafta dağıtıldı. Çöp arabalarının yarısından fazlası arızalı, bizi o şekilde çalışmaya zorluyorlar. Sendika iş yeri temsilcileri müdahale etmiyor. Bir yağmurluk vermişler giyme daha iyi. Ataşehir işçileriyle döküm yerinde konuşuyoruz; yağmurlukları kaliteli su geçirmiyor. 26 günde 15 eldiven alıyorlar. 1.5 güne 1 adet eldiven düşüyor. Sabahları duraklarda çorba dağıtılıyor. Ali Kılıç işçiye gelince siz Maltepe’nin aynasısınız diyor ama bu sadece lafta kalıyor.”

Belediye işçileri yapılanın samimiyetsiz olduğunu belirterek “Önce belediye işçilerine eldiven, ayakkabı, yağmurluk verin, önce işçilerin ihtiyaçlarını karşılayın” sözleriyle tepki gösterdi.